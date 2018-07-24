Відремонтований дитсадок у селищі Нова Прага повинен прийняти дітей вже цієї осені

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко під час щопонеділкової наради доручив начальнику управління капітального будівництва ОДА контролювати терміни по виконанню будівельних робіт в дитсадках, де проводиться капітальний ремонт за кошти ДФРР та місцевих громад. До переліку таких дошкільних закладів входить й дитячий садочок в селищі Нова Прага Олександрійського району.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Очільник наголосив, що є всі можливості, щоб вже цієї осені діти зайшли у сучасні й комфортні заклади.