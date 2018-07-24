Відремонтований дитсадок у селищі Нова Прага повинен прийняти дітей вже цієї осені

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Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко під час щопонеділкової наради доручив начальнику управління капітального будівництва ОДА контролювати терміни по виконанню будівельних робіт в дитсадках, де проводиться капітальний ремонт за кошти ДФРР та місцевих громад. До переліку таких дошкільних закладів входить й дитячий садочок в селищі Нова Прага Олександрійського району.

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Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Очільник наголосив, що є всі можливості, щоб вже цієї осені діти зайшли у сучасні й комфортні заклади.

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