Другий рік поспіль ФК «Олександрія U-19» буде брати участь у товариському турнірі, організованому Федерацією футболу Дніпропетровської області – Кубку Придніпров’я. Про це повідомляє сайт ФК «Олександрія».

Орієнтовні терміни проведення змагань – з 13 по 24 лютого. В турнірі традиційно візьмуть участь клуби ПФЛ, юнацькі команди УПЛ і кращі аматорські колективи Дніпропетровської та сусідніх областей.

Формат турніру: п’ять груп по чотири клуби у кожній (чотири матчі в групі для всіх). В 1/4 фіналу вийдуть переможці груп плюс три найкращі команди, що посіли другі місця.

Футболісти з Олександрії будуть боротися за путівку в 1/4 фіналу в групі С, яка представлена такими командами: ФК «Петриківка» (смт. Петриківка, Дніпропетровська обл.), ФК «Інгулець-2» (с. Петрове, Кіровоградська обл.), ФК «Кривбас» (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.).

В першому турі гравці ФК «Олександрія U-19», в понеділок, 13 лютого, в першій зустрічі перемогли ФК «Кривбас» з мінімальною перевагою в один гол 1:0. Наступний матч відбудеться сьогодні, 15 лютого проти команди «Петриківка», а завершальна гра в боротьбі за путівку в 1/4 фіналу пройде проти ФК «Інгулець – 2» в суботу, 18 лютого.