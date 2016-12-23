Голова Кіровоградської ОДА розповів про досягнення 2016-го та плани на 2017-й

Вчора, 22 грудня 2016 року в Кропивницькому відбулася звітна прес-конференція очільника Кіровоградщини Сергія Кузьменка в приміщенні науково-виробничого підприємства «Радій».

Так, голова ОДА повідомив про досягнення обласної влади за 2016 рік, зокрема Кузьменко зазначив, що за рік роботи в області зросла заробітна плата, збільшилась кількість інвестицій, запрацював медичний університет, що є досить серйозним досягненням, зважаючи на проблеми в забезпеченні лікарень, особливо сільських, лікарями. Крім цього, Сергій Анатолійович нагадав, що цього року з обласного бюджету було виділено близько 7 млн. грн на підтримку військових частин, а також про програму «Здоров’я наших дітей».

Після звітування Кузьменко відповів і на питання журналістів. Зокрема, він розповів про те, що в 2017 році на будівництво доріг планується виділити близько 1,3 млрд. грн, а також повідомив, що адміністрація й надалі працює над втіленням проекту будівництва сміттєпереробного заводу.

Не обійшлося і без питань щодо Олександрії. Сергій Анатолійович зазначив, що обласна влада підтримує і готова підтримувати всі ініціативи міської влади. Крім цього, Кузьменко розповів і про ФК «Олександрія». За словами посадовця, наразі «Олександрія» має амбітні плани стати призерами Чемпіонату України з футболу. Щоправда, важливим моментом є те, що у серйозних команд, таких як «Динамо» чи «Шахтар», є і більший бюджет. Та, не дивлячись на це, вони сподіваються, що того рівня футболістів та інвестицій буде достатньо, щоб наші футболісти добилися омріяних висот.

Прес-конференція тривала близько 2-х годин, проходила вона за участі помічників голови ОДА та журналістів з Кропивницького та області.