За словами голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменко, пріоритетною сферою розвитку області в планах на 2017 рік є охорона здоров’я. Про це очільник області повідомив сьогодні, 22 грудня 2016 року під час звітної прес-конференції.

Посадовець зазначив, що в рамках проекту “Здоров’я наших дітей”, що ініційований головою облдержадміністрації, в обласному центрі планують завершити будівництво дитячого медичного містечка, далі ж на меті стоїть ремонт в районних та міських дитячих відділеннях.

Крім цього, планується проводити моніторинг продуктів харчування в дитячих садках та спеціалізованих навчальних закладах, моніторинг спортзалів та відкритих спортмайданчиків.

Таким чином, за словами Сергія Анатолійовича, якісне харчування, здоровий спосіб життя та подальший розвиток сфери охорони здоров’я є ключовими в планах розвитку області в рамках програми “Здоров’я наших дітей” на 2017 рік.