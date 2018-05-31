І сесія Приютівської селищної ради ухвалила ще 22 визначальних рішення

Перша сесія Приютівської селищної ради об`єднаної територіальної громади VII скликання, яка розпочалася сьогодні о 10-й годині, після перерви продовжила свою роботу на другому Пленарному засіданні.

Головуючий на сесії Андрій Коломійцев наголосив, що для початку повноцінної роботи селищної ради необхідно прийняти ряд важливих рішень.

Отож перш ніж приступити до розгляду питань порядку денного, депутати доручили працівнику апарату Приютівської селищної ради Любові Агаповій ведення протоколу сесії і обрали з числа депутатів лічильну комісію у складі Інни Дудник (голова комісії), Ірини Глінченко та Ігоря Решетницького. А для формування черги денної була створена підготовча група, протокол засідання якої оголосив селищний голова. Отже, згідно з протоколом, на ІІ Пленарне засідання підготовча група запропонувала 22 питання порядку денного, який був прийнятий депутатами в цілому.

Першим питанням, за яке проголосували новобрані селищні депутати згідно з законодавством України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», – про припинення повноважень сільських голів та секретарів сільських рад.

Далі настала черга виконання ряду процедурних питань для обрання секретаря Приютівської селищної ради таємним голосуванням. На розгляд сесії була запропонована кандидатура депутата від виборчого округу №7 Вікторії Лисенко, яка і була обрана за результатами підрахунку голосів. За відповідне кадрове призначення віддано 22 голоси ЗА, двоє утрималось і один проти. Андрій Коломійцев привітав Вікторію Анатоліївну – новобраного секретаря.

Згідно з порядком денним, селищна рада приступила до створення виконавчого комітету, спочатку 18 голосами затвердивши на посаді заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Анатоліївну Чемерис, а для повноцінної роботи апарату Приютівської селищної ради проголосувала за обрання на посаду керуючого справами апарату Косяк Вікторії Олександрівни. Її затвердження на посаді було підтримано теж 18 голосами.

Враховуючи заяви депутатів про згоду на участь у роботі постійних комісій, сесія проголосувала за їхній персональний склад. Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту очолив Василь Михайленко; з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту – Людмила Бацман; з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва – Наталія Йоник; з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам`яток, історичного середовища та благоустрою – Сергій Решетняк; постійну комісію з гуманітарних питань – Світлана Кравченко.

Згідно з вимогами законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Приютівської селищної ради, що увійшли до складу ОТГ з адміністративним центром у с.Приютівці, до проведення перших виборів старост на території юрисдикції даного об`єднання, сесією було ухвалено рішення про покладання обов`язків старост на осіб, що виконували обов`язки сільських голів. Це рішення передбачає створення старостинських округів, у яких діятимуть старости і вчинятимуть юридично значущі дії відповідно до покладених на них повноважень. Межі старостинських округів, як правило, визначаються за адміністративними межами сільських, селищних рад, що об`єдналися. Відповідно було затверджено Положення про старосту Приютівської селищної ради.

А щоб не допустити погіршення надання адміністративних послуг членам територіальної громади щодо посвідчення заповітів, видачі довіреностей, посвідчення справжності підпису, видача копій документів, проведення реєстрації народження особи, її походження, шлюбу, смерті тощо на розгляд депутатів було внесено рішення «Про покладання обов`язків із вчинення нотаріальних дій, проведення державної реєстрації актів цивільного стану». Депутати проголосували за дане рішення, відповідно виконуючі обов`язки старост (колишні сільські голови) матимуть можливість вчиняти вище перелічені юридично значущі дії. Наступне рішення, ухвалене депутатами, фактично доповнювало попереднє: воно визначило уповноважену особу, відповідальну за збереження бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

«Оскільки процедура об`єднання територіальних громад є досить складною і тривалою, ми маємо чітко дотримуватися законодавства щодо припинення діяльності сільських рад, що увійшли до складу Приютівської територіальної громади і особливу увагу звернути на дотримання трудових прав працівників, їхніх соціальних гарантій», – наголосив Андрій Коломійцев перед розглядом наступного питання «Про початок реорганізації Головківської, Войнівської, Протопопівської, Костянтинівської та Ізмайлівської сільських рад шляхом приєднання до Приютівської селищної ради».

Наступним голосуванням, згідно з порядком денним депутати створили виконавчий комітет Приютівської селищної ради у кількості 11-ти осіб та затвердили його персональний склад. Згідно з Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», за посадами до нього увійшли заступники голови, секретар ради, керуючий справами i виконуючі обов`язки старост сіл (до обрання старост на чергових місцевих виборах).

Також сесія затвердила структуру та чисельність апарату Приютівської селищної ради та її виконавчих органів на 2018-й рік і внесла зміни до рішень Головківської, Войнівської, Протопопівської, Костянтинівської та Ізмайлівської сільських рад щодо затвердження структури і чисельності апарату управління сільських рад на 2018 рік.

Депутати проголосували за погодження про звільнення Валерія Тополя з посади директора комунального підприємства «Водолій» Приютівської селищної ради і призначення на цю посаду Володимира Конюшенка.

Після 20-хвилинної перерви селищна рада ухвалила рішення «Про порядок виконання бюджетів Приютівської селищної, Головківської, Войнівської, Протопопівської, Костянтинівської та Ізмайлівської сільських рад до прийняття рішення щодо затвердження бюджету об`єднаної територіальної громади на 2018-й рік» та розглянули решту питань порядку денного.