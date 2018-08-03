Історія врятованого на Олександрійщині лелеки знайшла своє продовження

Нещодавно Голос Громади повідомляв історію, що сталася з лелекою в селі Бандурівка. Тоді рятувальники повернули лелеченя, що випало з гнізда. Проте, історія з врятованим птахом знайшла своє продовження. Повідомляє Голос Громади з посиланням на повідомлення місцевої мешканки Тетяни Тищенко в соціальній мережі facebook.

Виявилось, що птах повернувся жити до людей, і наразі жителі села шукають чим прокормити благородного птаха. Як зазначила Тетяна Тищенко, риба становить лише 10% раціону птаха, все ж інше це – черв’яки та мілкі тварини і плазуни – жаби, ящірки, миші, якими в ситуації, що виникла, його годувати немає змоги. Як альтернативу всьому вищевказаному використовують курині шийки та голови, проте і з цим кормом виникають проблеми, тому жінка звертається за допомогою до небайдужих.

Друзі, заберу в будь-якому районі міста курині шийки, обрізки яловичини, яйця, а також мертвих заморожених жаб, мишей і інших гризунів та комах.

До пані Тетяни можна звернутися в приватні повідомлення в соцмережі facebook або за телефоном- 0507646746.