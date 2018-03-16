Кабмін затвердив грошову компенсацію пільговикам на проїзд у громадському транспорті

Уряд затвердив порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у середу без обговорення, одночасно доручивши Міністерству соціальної політики доопрацювати цю постанову з урахуванням пропозицій, повідомляє «Урядовий портал».

Зокрема, затвердженим Порядком передбачається надання замість пільг грошової компенсації, розмір якої щорічно буде визначатись обласними, Київською міською державними адміністраціями на відповідний рік. При цьому визначаються основні правові та організаційні засади надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд.

“Монетизація усуває несправедливість нерівномірного доступу до вказаної пільги, а пільговики отримують можливість витратити гроші на свій розсуд”, – йдеться у повідомленні.

Водночас Кабінет міністрів прийняв постанову «Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування» та доручив Міністерству соціальної політики її доопрацювати з урахуванням пропозицій.

Документом затверджується соціальна норма кількості пільгових поїздок, а також розподіл пільгових поїздок транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах, що потрібно для визначення розміру щомісячної готівкової виплати.

Прийняття акта дає змогу встановити громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги з оплати проїзду у міському та приміському транспорті, соціальну норму кількості поїздок на місяць за видами транспорту, з урахуванням якої пільги можуть надаватися у готівковій формі.