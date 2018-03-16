А.Коломійцев: дітям з особливими освітніми потребами не доведеться їхати до іншої громади в Інклюзивний центр

Про це розповів заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев під час робочої зустрічі з педагогічним колективом Цукрозаводського НВК.

Так, на сьогоднішній день в Цукрозаводському НВК навчається четверо діток з особливими освітніми потребами, двоє – на індивідуальній формі навчання. За словами вчителя НВК, діти наразі забезпечені відповідними умовами для навчання в школі. У ході спілкування із заступником голови облдержадміністрації педагоги навчального закладу висловили своє занепокоєння стосовно того, чи не доведеться батькам особливих дітей, після створення Інклюзивно-ресурсного центру в с. Нова Прага, возити їх туди на навчання.

“Важливим питанням сьогодення в закладах освіти Олександрійщини нині є питання розвитку інклюзивної освіти. Створення максимально комфортного та сприятливого середовища для дітей з особливими освітніми потребами є досить актуальним, адже така форма навчання дозволяє цим дітям отримувати рівні можливості навчання, забезпечуючи, взагалі, їх право на освіту.

Проте право батьків перевести цих дітей до Інклюзивного центру в Новій Празі, котрий найближчим часом планується створити на базі Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Олександрійського району залишається правом самих батьків. Ніхто не буде змушувати їх переводити дітей з навчального закладу до Центру. Але якщо самі батьки виявлять бажання, аби їх дитина навчалася в Інклюзивно-ресурсному центрі, то ніяких перешкод щодо зміни закладу не виникне”, – відповідаючи на поставлене запитання, повідомив Андрій Коломійцев.

Як вже раніше розповідав Голос Громади, на базі Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Олександрійського району буде створений Інклюзивно-ресурсний центр, котрий надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, котрі навчаються в навчальних закладах та тим, що не відвідують освітній заклад.