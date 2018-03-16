Олександрійська поліція зареєструвала лише п`яту частину отриманих заяв громадян

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Як зазначають працівники інспекції Олександрійського міського відділу поліції, останнім часом збільшилась кількість звернень громадян до поліції. При цьому наголошується, що різке збільшення заяв викликане у тому числі тим, що люди звертаються до правоохоронців не лише у зв`язку з дійсними фактами кримінальних злочинів, а й з повідомленнями, які не мають відношення до сфери діяльності поліції. Більше того, за словами працівників поліції, громадяни у своїх зверненнях часто надають завідомо неправдиву інформацію.

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Як приклад, наводяться такі дані: протягом минулого тижня до міськвідділу поліції надійшло 388 звернень, з яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено лише 74. Правоохоронці запевняють, що нерідко до них звертались люди  у стані алкогольного сп`яніння і надавали хибну інформацію (чому, очевидно, у значній мірі сприяло затяжне березневе свято тривалістю 4 дні). Поліція нагадує, що за такі «розваги» у вигляді подачі завідомо недостовірної  інформації винним загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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