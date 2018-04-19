Кандидат на голову Новопразької ОТГ Богдан Куруп розповів про свої плани в рамках передвиборчої програми

У ході зустрічі з кандидатом на голову Новопразької селищної ради Богданом Курупом та кандидатами у депутати Олександром Валькевичем та Вікторією Пеляк жителі Нової Праги озвучили ряд проблем, котрі сьогодні їх найбільше турбують.

Серед проблемних питань люди наголосили, насамперед, на необхідності проведення ремонту в дитячому садочку “Рукавичка”, облаштування вуличного освітлення та ремонту дорожнього покриття в Новій Празі. Особливого обговорення викликало питання ремонту будинків культури, заміни водогону та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

Відповідаючи на поставлені питання, Богдан Куруп зазначив, що першочергово будуть проводитися ремонтні роботи дорожнього покриття за напрямками руху рейсового та шкільних автобусів, а також доріг, що прямують до закладів соціальної сфери. Серед основних пріоритетів кандидат на посаду голови Новопразької ОТГ також назвав й заміну мереж водопостачання в селищі й ремонтування садочку.

У ході бесіди Богдан Куруп також презентував громаді й свою передвиборчу програму, акцентувавши увагу присутніх на головних пунктах програми:

підтримка малого й середнього бізнесу;

ремонт та належне утримання доріг в населених пунктах таких, як Нова Прага, Шарівка, Квітневе, Гайове, Пантазіївка;

ремонт, модернізація та обладнання закладів освіти в населених пунктах Новопразької ОТГ;

облаштування амбулаторій та ФАПів;

ремонт закладів культури.

Окрім цього Богдан Куруп поділився з присутніми планами щодо створення “Центру безпеки громадян” та будівництва центрального стадіону в селищі Нова Прага.