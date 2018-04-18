В Олександрії подорожчав на гривню проїзд

Відсьогодні олександрійці платитимуть за проїзд у міському громадському транспорті на одну гривню більше.

Саме 18 квітня набрало чинності відповідне рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 12 квітня цього року, яким збільшено тарифи на проїзд у межах Олександрії з 4.50 грн до 5.50 грн та до селищ міського типу Олександрійське і Пантаївка – з 7.50 грн до 8.50 грн.

Якщо пригадати, попереднє підвищення вартості проїзду у міських автобусах відбулося трохи більше, ніж рік тому: з 1 квітня 2017 року – також на 1 гривню (з 3.50 до 4.50 грн за одну поїздку).