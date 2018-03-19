Кримінальні події тижня: в Олександрії жінка намагалася покінчити життя самогубством, а чоловік звів рахунки з життям у власному гаражі

За повідомленням інспектора Олександрійського відділу поліції Оксани Міхно, у період з 12 по 19 березня надійшло 405 звернень громадян. З них 110 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальні провадження. Це крадіжки, грабежі, шахрайства, умисні тілесні ушкодження.

14 березня працівники швидкої медичної допомоги повідомили поліцію про те, що в одному з мікрорайонів міста чоловік 1974 року народження покінчив життя самогубством у своєму гаражі. На місце пригоди приїхала слідчо-оперативна група, яка не виявила на тілі чоловіка ознак насильницької смерті. Тіло направлено до судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті, подію зареєстровано за ч1. ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство». По даному факту проводяться всі необхідні розшукові заходи.

17 березня надійшло повідомлення також від працівників швидкої допомоги про жінку, яка у себе вдома (пр. Соборний нашого міста) намагалась покінчити життя самогубством. За попередньою інформацією відомо, що її чоловік встиг перешкодити спробі суїциду. На місце виїхала слідчо-оперативна група, але жінка відмовилася спілкуватись з працівниками поліції та давати будь-які пояснення з даного приводу і навіть факт спроби самогубства не підтверджує. Разом з тим у помешканні було виявлено мотузку довжиною 1 метр, закріплену на балці під стелею.

Того ж дня місцевий житель 1973 року народження повідомив поліцію, що біля олександрійського Центрального ринку невідома особа, пошкодивши замок дверей його автомобіля, викрала з салону магнітолу. Подію зареєстровано за ч.1 ст.185 ККУ «Крадіжка», санкція цієї статті передбачає покарання до 3-х років позбавлення волі.

Також 17 березня до поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що в ніч на 16 березня невідома особа шляхом підбору ключа проникла до її помешкання, звідки викрала пральну машину, двигун від холодильника і телевізор марки LG. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ. Проводяться оперативно-розшукові заходи з встановлення осіб, причетних до цих злочинів.

А 15 березня схожого пограбування зазнала інша олександрійка. За її словами, невідома особа шляхом віджиму вікна проникла до її будинку, звідки викрала ноутбук, два мобільних телефони, набір ножів, золотий ланцюжок і золоті сережки. Виїхавши на місце, поліцейським вдалося вилучити чотири відбитки пальців і слід взуття ймовірного злочинця. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

18 березня до поліції надійшло повідомлення, що в період з 15 по 18 в одному з мікрорайонів міста невідома особа, пошкодивши навісний замок, проникла до гаража місцевого жителя, звідки викрала дриль та пилку «болгарку». Обставини встановлюються в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 185 ККУ.

17 березня близько третьої години ночі до поліції звернувся місцевий 33-річний житель міста, який повідомив, що в одному з мікрорайонів міста в районі проспекту Гагаріна на нього напали двоє невідомих, нанесли декілька ударів кулаками та заволоділи мобільним телефоном і грошима у сумі півтори тисячі гривень, що були на той час при ньому. Деякі прикмети злочинців чоловік повідомив, зокрема про те, що на вигляд їм 30-35 років. Оскільки місце злочину було дуже погано освітлене, якихось особливих прикмет потерпілий не запам`ятав. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 ККУ «Грабіж». Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 4-х до 6-ти років. Після вчинення даного правопорушення було орієнтовано особовий склад Олександрійської міської поліції на проведення розшукових заходів.

13 березня олександрієць С. поскаржився поліції на невідому жінку, яка біля ринку «Айсберг» підійшла до нього і попросила скористатися мобільним телефоном. Чоловік не відмовив. Поки жінка розмовляла, він на короткий час відволікся і цього виявилося достатньо, щоб незнайомка зникла у невідомому напрямку разом з його мобільником. За словами потерпілого, зловмисниці було на вигляд років 25. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ «Шахрайство». Штраф, виправні роботи, або максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 3-х років – ось що передбачає дана стаття.

17 березня біля торгового центру «Гранд-плаза» сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили працівники швидкої допомоги, невідомий автомобіль збив чоловіка. Поліції вдалося встановити, що за кермом автомобіля ВАЗ-2110 була жінка 1998 року народження, вона і здійснила наїзд на чоловіка, який ішов назустріч. Його доставили до лікарні з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, забій лобової частини черепа та попереку. Потерпілий від госпіталізації відмовився. Всі інші обставини встановлюються у рамках Кримінального провадження за ч. 1 ст.284 ККУ. За попередньою інформацією водій не перебувала в стані алкогольного сп`ягніння і не порушила правила дорожнього руху.