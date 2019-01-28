Медики підтвердили випадок тяжкого захворювання у жителя Олександрії

На минулому тижні зареєстровано 9 нових випадків кору, серед яких 5 хворих з-поміж дітей.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

В м. Олександрії, Новомиргородському та Компаніївському районах зареєстровано по 1 випадку захворювання на кір, у м. Кропивницький, Кропивницького та Олександрівського районів по 2 хворих.

З початку нового року кількість хворих на кір становить 32 мешканці Кіровоградщини, з них 9 дітей.

Наразі хворі отримують лікування в інфекційних відділеннях закладів охорони здоров’я.