На Кіровоградщині зі снігового замету діставали автомобіль з інкасаторами (ФОТО)

Рятувальники Управління ДСНС України у Кіровоградській області продовжують надавати допомогу водіям транспортних засобів на автошляхах області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Минулої доби бійці ДСНС 34 рази допомагали водіям діставати застряглі автівки на дорогах Кіровоградщини.

Серед застряглих 40 одиниць автотранспорту, з них: 32 вантажівки, 5 легкових автомобілів, 1 інкасаторська машина, 1 автобус та 1 мікроавтобус.

Найбільшу кількість раз виїжджали на виклик рятувальники 2-го ДПРЗ м. Олександрія, 1-го ДПРЗ м. Кропивницький, 19-ї ДПРЧ м. Новоукраїнка та 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка.

Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу водіям на дорогах Олександрійщини та області.

