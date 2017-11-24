Мешканка Нової Праги захворіла на ботулізм

Черговий випадок захворювання на ботулізм зафіксували медики на Олександрійщині. Жителька Нової Праги Олександрійського району 23 листопада була госпіталізована до реанімаційного відділення Олександрійської центральної районної лікарні.

Як повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр, причиною захворювання стала тушонка домашнього приготування, після вживання якої, 21 листопада, жінка відчула перші симптоми недуги.

Стан хворої лікарі наразі оцінюють як тяжкий.

Нагадаємо, що ще двоє чоловіків з Олександрійського району нині перебувають на лікуванні також із захворюванням на ботулізм.