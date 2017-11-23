Кандидатуру відомого художника з Олександрії Олександра Охапкіна відділом мистецтв Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.Чижевського висунуто на здобуття обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна.

Про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної ради сьогодні, 23 листопада.

Так, 02 листопада 2017 року конкурсна комісія обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна після тривалого детального обговорення шляхом відкритого голосування визначила список кандидатур номінантів, яких було допущено до участі в конкурсі на здобуття премії у 2017 році. Серед номінантів у номінації “Національна традиція” – заслужений художник України з Олександрії Олександрі Охапкін.