Мешканка Олександрії отримала посвідчення дружини померлого чорнобильця

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На сьогоднішньому засіданні комісії з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової розглянули два питання: про видачу посвідчення дружини померлого учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи п’яти вдовам (з Олександрії, Знам’янки, Новомиргорода) та про видачу дубліката посвідчення (у зв’язку з помилкою в написанні прізвища у нинішньому посвідченні) учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який мешкає у Знам’янці. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

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В ході розгляду справи дружини померлого чорнобильця (категорії 1) з Олександрії, яка отримує виплату компенсації по втраті годувальника сім’ї з двома неповнолітніми дітьми, стало відомо, що та може втратити право на виплату даної допомоги без відповідного посвідчення.

Як з’ясувала комісія засідання, є всі необхідні документи для надання вдові такого статусу, тому було прийнято рішення про видачу жительці Олександрії посвідчення дружини померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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Позитивні рішення прийняті і щодо інших вдів, справи яких були винесені на розгляд комісії.

До того ж, було прийнято рішення щодо видачі дубліката посвідчення учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зі Знам’янки.

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