Міський голова хоче засудити податкову службу

Міський голова Степан Цапюк незадоволений роботою Олександрійської Державної податкової інспекції у плані наповнення податками і зборами місцевого бюджету. Своє невдоволення він неодноразово висловлював публічно, у тому числі на сесіях міської ради та на засіданнях виконавчого комітету. Зокрема, на переконання мера міста, працівники місцевого податкового підрозділу не контролюють своєчасну сплату підприємцями за оренду земельних ділянок, що перебувають у їхньому користуванні під об`єктами підприємницької діяльності на території міської громади. Також Степан Цапюк зазначав, що з цього приводу ним неодноразово були направлені офіційні листи до ОДПІ, але керівництво місцевої податкової інспекції також письмово відповідало, що не має таких повноважень і виконує свої обов`язки виключно у рамках правового поля.

Міський голова С.Цапюк назвав такі відповіді відписками і на позаминулому засіданні виконкому запевнив, що подасть позов до суду на ОДПІ «за неналежне виконання службових обов`язків» та навіть дав усне доручення юридичному управлінню міської ради попрацювати у цьому напрямку. Мера підтримали його заступники. Про виконання цього доручення чи про подальші кроки у напрямку судового позову міської влади до фіскальної служби наразі більше не повідомлялося.