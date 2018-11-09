Мовчазний візит «генерала» ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на сесію Олександрійської міськради

Сьогодні відбулася 54-а чергова сесія Олександрійської міської ради, на порядок денний якої було внесено 19 питань; у роботі пленарного засідання взяли участь 28 депутатів, повідомляє «Голос Громади».

Як завжди, згідно з регламентом, перед початком їхнього розгляду депутати отримали півгодини для «розминки» – озвучення запитів і звернень. Бажаючих це зробити не бракувало і як зазвичай – тематика численних побажань від виборців обраній нею владі була досить вузькою: вона стосувалася переважно комунальної сфери.

Так, жителі вулиці Козацької поскаржилися на її надмірну завантаженість рухом різноманітного транспорту після того, як у районі колишнього лісоторгового складу з`явились АЗС та відділення Нової пошти. На їхнє переконання, це створює загрозу безпеці мешканців і особливо – дітей; особливо – з урахуванням вкрай незадовільного стану дорожнього покриття вулиці та її невеликої ширини. Мешканці вулиці Зоряної також поскаржилися на стан дороги, на яку з вул. Садової під час дощів постійно стікає вода, утворюючи там цілі озера. «Хронічні» затоплення каналізаційними стоками підвалу непокоять мешканців будинку по вул.Софіївській, 18.

Ряд звернень громадян стосувався облаштування майданчиків для збору побутового сміття та встановлення закритих контейнерів. Жителів будинку №47 по вул. Грушевського турбують аварійні дерева на прибудинковій території, які загрожують безпеці людей а також відсутність нічного освітлення двору. А перехрестя по вул. Знам`янській навпроти ЗНЗ №6, на думку багатьох олександрійців, потребує облаштування світлофором та дорожніми знаками.

Також було озвучено звернення жительки міста щодо невиконання певних положень державних програм забезпечення підтримки дітей-інвалідів.

На попередній сесії міської ради вносилося на розгляд питання про недавнє підвищення тарифів на водовідведення та водопостачання (про це свого часу повідомляв «Голос Громади»). На думку депутатів, підвищення тарифів підприємством ОКВП «Дніпро-Кіровоград» було здійснено з порушенням процедурних норм, оскільки підприємством і обласною владою з даного питання не проводилися громадські слухання.

Оскільки ОКВП має у своєму підпорядкуванні колишнє міське підприємство «Водоканал», яке розташоване на території Олександрії і надає послуги її жителям, отож відповідальність за забезпечення жителів міста послугами водопостачання та всім, що з цим пов`язано, покладається , на переконання депутатів міськради, у рівній мірі як на міську, так і на обласну владу.

У зв`язку з цим на минулій сесії депутати і вирішили запросити на чергову сесію міської ради голову Кіровоградської обласної ради Олександра Чорноіваненка, аби він пояснив причини підвищення тарифів, їхню структуру та невизначеність перспектив даного підприємства.

Але як з`ясувалося, на нинішню сесію міськради замість нього прибув генеральний директор ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик у парі з начальником олександрійської дільниці даного підприємства Анатолієм Дюбкіними. Така заміна голови облради на інших «гравців другого дивізіону» викликала невдоволення народних обранців і вони просто не захотіли слухати незваного гостя – керівника обласного підприємства «Дніпро-Кіровоград».

Отож «генералу» ОКВП «Дніпро-Кіровоград» нічого іншого не залишалося, як разом зі своїм підлеглим А.Дюбкіним покинути сесійну залу, так і не промовивши жодного слова.

Дещо дивно намагався згладити ситуацію один з депутатів. Він зауважив з трибуни: мовляв, ну не було проведено громадських слухань з питання підвищення тарифів – то й добре, відтак НКРЕКП має повне право не затвердити нові тарифи на водопостачання та водовідведення за порушення процедури. Що ж, ці сподівання депутата на те, що НКРЕКП своєю справедливою рукою поверне назад попередні тарифи, мали, м`яко кажучи, наївний вигляд, адже всім давно відомо, і що собою представляє дана комісія, і її політика та позиція…

Отож обговорення даного питання на сесії завершилося загалом таким вердиктом: спуску ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з його новими тарифами все одно не давати, а продовжувати «педалювати» його і на рівні обласної ради, і на найближчій, спеціально скликаній для цього позачерговій сесії міської ради.

Вся ця прелюдія до чергової сесії затяглася майже на годину, після чого, власне, розпочався розгляд планових проектів рішень.

Спочатку депутати розглянули питання збільшення загальної чисельності апарату міської ради, про доцільність якого напередодні на виконкомі велася певна полеміка. Але голосування пройшло успішно: введено 5 посад працівників обслуговуючого персоналу (іншими словами, прибиральники, технічні працівники) та 2 штатні одиниці для ведення реєстру територіальної громади у дозвільно-погоджувальному центрі (досі відомому, як ЦНАП).

Депутатами був схвалений проект «Розвиток дитячо-юнацького тенісу в м.Олександрії» у рамках державно-приватного партнерства.

Сесія затвердила звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року і скоригувала його за рахунок надходження державної освітньої субвенції у розмірі 1,1 млн грн та перевиконання бюджету міста на 1,7 млн грн. Ці кошти підуть на заходи з інклюзивної освіти та на заробітну плану працівникам комунальної і соціальної сфер.

Також на пленарному засіданні були ухвалені рішення з ряду земельних та інших питань.