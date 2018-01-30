На будівництво та оновлення закладів Кіровоградщини в минулому році було спрямовано 1 млрд грн

Таку цифру озвучив начальник управління капітального будівництва Сергій Проненко у ході проведення апаратної наради.
Чиновник наголосив, що у 2016 році приріст інвестицій склав 324 млн. грн. (або 68% до попереднього періоду), в 2017 році – 187,6 млн. грн. (або 23% до попереднього року). За його словами, 2017 року на будівництво об’єктів та оновлення матеріально-технічної бази закладів Кіровоградської області було спрямовано 987,9 млн.грн. інвестицій. Зокрема з державного бюджету на ці цілі спрямовано 196,8 млн.грн. (або 20%) та місцевих бюджетів усіх рівнів – 791,1 млн.грн. (або 80%).
“В структурі зазначеної суми, кошти ДФРР складають 63,6 млн. грн., субвенції з ДБ обласному бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – 55,8 млн.грн.; обласного бюджету -109,3 млн.грн.; фонду охорони навколишнього природного середовища – 34,9 млн.грн.; державної бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” майже – 9 млн.грн. Вказаний обсяг інвестицій розподілено між закладами освіти (25 або 38 %), охорони здоров’я (8 або 12%), соціального захисту (4 або 6%), об’єктами культури (4 або 6%), об’єктами спорту (13 або 20 %) та об’єктами екології (12 або 18 %)”, – йдеться у повідомленні прес-служби Кіровоградської ОДА.