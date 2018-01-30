На будівництво та оновлення закладів Кіровоградщини в минулому році було спрямовано 1 млрд грн

Таку цифру озвучив начальник управління капітального будівництва Сергій Проненко у ході проведення апаратної наради.

Чиновник наголосив, що у 2016 році приріст інвестицій склав 324 млн. грн. (або 68% до попереднього періоду), в 2017 році – 187,6 млн. грн. (або 23% до попереднього року). За його словами, 2017 року на будівництво об’єктів та оновлення матеріально-технічної бази закладів Кіровоградської області було спрямовано 987,9 млн.грн. інвестицій. Зокрема з державного бюджету на ці цілі спрямовано 196,8 млн.грн. (або 20%) та місцевих бюджетів усіх рівнів – 791,1 млн.грн. (або 80%).