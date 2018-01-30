Стартував відбір до національної збірної України Ігор Нескорених

Ветеранів та діючих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України запрошують зареєструватися на відкриті спортивні тестування.

У 2018 році Україна вдруге змагатиметься на міжнародних змаганнях 20-27 жовтня вже у Сіднеї, Австралія. Події цьогорічних Ігор Нескорених охоплять весь Сідней — від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Реєстрація заявки на відкриті спортивні тестування є обов’язковим для всіх бажаючих стати членом національної збірної у Іграх Нескорених і є доступним за посиланням:https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman

За детальною інформацією звертатися до Оксана Пашкевич.

+38 (063) 888-11-41

o.pashkevych@stratcomua.org