На дороги Кіровоградщини виділять майже 50 млрд грн, а медзаклади отримають нове сучасне обладнання

В наступному 2018 році для медичних закладів Кіровоградщини планується придбати нове сучасне обладнання, зокрема, в обласну лікарню буде придбаний новий кардіограф. Таку інформацію під час сьогоднішньої апаратної наради повідомив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

Як зазначив очільник області, нове обладання буде придбане за умови співфінансування, тому місцевим бюджетам необхідно передбачити кошти на придбання такого дороговартісного обладнання для медичних закладів.

Окрім цього, Сергій Кузьменко повідомив, що в 2018 році на дороги Кіровоградщини держава виділить 46 млрд грн.