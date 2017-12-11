На Кіровоградщині дворічне маля гуляло під мостом, поки “втомлена” матір відпочивала вдома

Минулої суботи, 9 грудня, збентежені мешканці Кропивницького зателефонували до поліції та повідомили, що в районі Велика Балка, біля мосту, перебуває маля без нагляду дорослих.

По прибуттю на місце виклику, інспектори знайшли дворічного хлопчика, котрий був на вулиці один. Дитина була дуже стомленою та хотіла спати.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького.

Опитавши місцевих мешканців, патрульні встановили місце проживання малюка та направилися за встановленою адресою. За місцем мешкання хлопчика, поліцейські виявили 36-річну жінку, котра напередодні вживала алкогольні напої, а зараз спокійно собі відпочивала вдома, навіть нездогадуючись, де її дитина.

“Патрульні склали на громадянку постанову за ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. Про інцидент повідомили працівників ювенальної превенції”, – йдеть в повідомленні патрульної поліції.