Завтра на Олександрійщині плануються планові відключення електропостачання

Завтра, 12 грудня, в Олександрії та Олександрійському районі заплановані відключення електроенергії. За інформацією ПрАТ «Кіровоградобленерго» відключення електропостачання задля проведення планових та капітальних ремонтних робіт буде здійснюватися за наступними адресами.
З 09:00 до 13:00 – Олександрія, Перспективна, 15А, 17, 34; Петра Сагайдачного, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; пров.Гастелло, 3-10, 11А, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26.
З 09:00 до 17:00 – Олександрія, 6-го Грудня, 137А, 223А, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245Б, 247, 247А, 249, 251, 253, 253А, 255, 257, 259, 259А, 261, 261А, 263, 265, 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 284, 286, 288, 288А, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 324А, 326, 328, 330, 332, 334;
Олександрія, Вільхова, 9, 15;
Олександрія, Комарова, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3-4, 6, 8, 10, 12;
Олександрія, Лейтенанта Шмідта, 2, 4;
Олександрія, пров.Брюллова, 31А;
Олександрія, Радищева, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15-17, 21;
Олександрія, Сосюри, 33, 38, 43;
Олександрія, Трапезонська, 1-16, 18.
В Олександрійському районі відключення заплановані за такими адресами населених пунктів:
з 09:00 до 17:00 – Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37;
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Ялинівка, Гвоздьова, 12, 18, 26, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67, 69, 71, 75, 77, 85, 87, 103, 105;
Ялинівка, Зелена, 9, 21, 31;
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29;
Куколівка, Вишнева, 37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-61, 63-67, 68а;
Нова Прага, Зарічна, 40, 42, 44-45, 47-54, 56-57, 57а, 58, 60-62, 64-66, 68-69, 69а, 70-71, 73-80;
Нова Прага, Лермонтова, 3-6, 10, 10а, 13, 15-16, 18, 21а, 23, 24а, 25, 27;
Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14;
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а;
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29;
Протопопівка, Степова, 3-4, 6-7;
Протопопівка, Фермерська, 67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146;
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22; Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-20, 21а, 22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57а, 57в, 58-59, 61, 63, 65, 67, 71, 73-74, 79, 81, 83, 85, 89-91, 99;
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23;
Протопопівка, Клубна вул., 13, 15, 15а, 17, 21;
Протопопівка, Клубний пров., 2б, 4, 6;
Протопопівка, Козацька, 12;
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 34а, 36, 38, 40, 42;
Протопопівка, Фермерська, 10, 14-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-66; Протопопівка, Матросова, 6-7, 10, 13, 19, 23-24, 28, 31, 44, 48, 48А, 50, 50А, 52, 58, 60, 62, 64, 64А, 72, 72А, 84.