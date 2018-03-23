На Кіровоградщині активізувалися шахраї

Прес-служба Головного управління ДФС в Кіровоградській області попереджає жителів Кіровоградщини, що відновилися випадки висування незаконних вимог до суб’єктів господарювання області від імені виконуючого обов’язки начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області Тертичного Сергія Васильовича.

Якщо Вам телефонували шахраї від імені керівництва та працівників ГУ ДФС у Кіровоградській області, намагаючись отримати від вас гороші чи висловлювали будь-які інші незаконні вимоги, одразу повідомляйте про це за телефоном (0522) 36-69-43.