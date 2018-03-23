Улюблена робота — як ліки: в Олександрії жінка з інвалідністю повернулась до улюбленого фаху

Забезпечення трудової діяльності осіб з інвалідністю є важливою соціальною функцією держави. Обласна служба зайнятості сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці безробітних громадян з числа осіб з інвалідністю.

Тетяна Євгенівна усе життя пропрацювала медичною сестрою і не могла уявити себе в якійсь іншій сфері. Коли закінчився термін дії трудового договору на останньому робочому місці, жінка була вимушена звільнитися. Згодом вона звернулася за допомогою до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, бо розуміла, що у нелегкій справі пошуку роботи потрібні надійні помічники. Але навіть спільні пошуки не швидко увінчалися успіхом, оскільки Тетяна Євгенівна належить до однієї з вразливих категорій населення: жінка має третю групу інвалідності з ураженням опорно-рухової системи. Хоча роботодавці й зобов’язані законодавчо виконувати чотирьохвідсоткову квоту з працевлаштування осіб з інвалідністю, та не всі мають можливість і, в першу чергу, бажання прийняти на роботу особу з інвалідністю.

Проте незважаючи на усі труднощі пошуку роботи, незабаром удача все ж усміхнулася Тетяні Євгенівні: у наркологічному диспансері з’явилося вакантне місце медичної сестри. Ця вакансія і була запропонована безробітній, яка дуже зраділа можливості попрацювати у зазначеному медичному закладі. Крім того наркологічний диспансер знаходиться недалеко від місця проживання Тетяни Євгенівни, отже на роботу вона може добиратися пішки, уникаючи душного громадського транспорту, в якому вона почувається некомфортно.

Наразі Тетяна Євгенівна вже працевлаштована і з радістю продовжує професійний шлях та займається улюбленою роботою.