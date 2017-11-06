На Кіровоградщині через п’яну матір 5-місячний хлопчик потрапив до лікарні

4 листопада, у Кропивницькому близько 16-ї години вечора, патрульні отримали повідомлення про конфліктну ситуацію між сусідами.

Коли ж патрульні прибули за вказаною адресою, побачили нетверезу господарку будинку, яка тримала на руках 5-ти місячне немовля.

Зробивши декілька кроків назустріч поліцейським, жінка перечипилася та впала на підлогу разом з дитиною.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Кропивницького.

Фото патрульна поліція Кропивницького

Працівники патрульної поліції підхопили малюка, надали медичну допомогу та викликали швидку. Маленького хлопчика було доправлено до обласної дитячої лікарні. Матері ж, яка через сильне алкогольне сп’яніння не могла навіть свого імені назвати, кваліфіковану медичну допомогу надали на місці.

Про подію було повідомлено до соцслужби, а матеріали по справі патрульні передали в ювенальну превенцію.