На Кіровоградщині до Дня працівників прокуратури найкращих відзначили нагородами обласної ради

До Дня працівників прокуратури, яке відзначають 1 грудня, відбулися урочистості з привітаннями та врученням обласних відзнак працівникам Прокуратури області головою облради Олександра Чорноіваненка.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.
За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено:
|ОЛАГ
Олену Степанівну
|–
|прокурора відділу забезпечення представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Кіровоградської області, радника юстиції,
|ЮШИЦИНУ
Катерину Сергіївну
|–
|прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва
прокуратури Кіровоградської області,
юриста 1 класу.
Подяку Кіровоградської обласної ради оголошено:
|НЕВМИТОМУ
Олександру Юрійовичу
|–
|прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу
з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні
прокуратури Кіровоградської області, молодшому раднику юстиції,
|ОХОТНИКУ
Івану Миколайовичу
|–
|прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області,
юристу 1 класу,
|ТЕМІРОВУ
Вадиму Мукаіловичу
|–
|прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду
у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області, юристу 1 класу.