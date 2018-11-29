На Кіровоградщині до Дня працівників прокуратури найкращих відзначили нагородами обласної ради

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До Дня працівників прокуратури, яке відзначають 1 грудня, відбулися урочистості з привітаннями та врученням обласних відзнак працівникам Прокуратури області головою облради Олександра Чорноіваненка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено:

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ОЛАГ

Олену Степанівну

 прокурора відділу забезпечення представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Кіровоградської області, радника юстиції,
ЮШИЦИНУ

Катерину Сергіївну

 прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва

прокуратури Кіровоградської області,

юриста 1 класу.


Подяку Кіровоградської обласної ради оголошено:

НЕВМИТОМУ

Олександру Юрійовичу

 прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу

з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні

прокуратури Кіровоградської області, молодшому раднику юстиції,
ОХОТНИКУ
Івану Миколайовичу		 прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області,

юристу 1 класу,
ТЕМІРОВУ

Вадиму Мукаіловичу

 прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду

у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області, юристу 1 класу.

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