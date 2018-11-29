В олександрійців «на носі» – різке підвищення плати за централізоване теплопостачання

З відповідним проектом рішення доповідала на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 29 листопада директор КП «Теплокомуненерго» Алла Грибачова, повідомляє «Голос Громади».

Фактично проектів було два: один стосувався розміру плати за теплопостачання для населення, інший – для бюджетних організацій міста. Щоправда, пропозиція про підвищення тарифів на централізоване тепло називалася завуальовано: «Про встановлення скоригованих тарифів КП ТКЕ». Але як справедливо зазначає народна мудрість, як ти хрін не називай, солодким він не стане… Втім, далі – по суті.

Перший проект, який назвати популярним ні в кого не повернеться язик, передбачав встановлення вартості 1 Гкал, виробленої місцевим теплогенеруючим підприємством з урахуванням витрат на транспортування та постачання теплової енергії, у розмірі 1712,2 гривні для житлових будинків, обладнаних тепловими лічильниками. А для багатоповерхівок, де таких приладів немає, вартість тепла пропонується обраховувати по 45,12 грн за квадратний метр загальної опалюваної площі житла. Тобто, як зазначила директор А. Грибачова, вартість централізованого теплопостачання для населення зросте відразу на 17,8 відсотка. За її словами, таке «коригування» тарифу пов`язане зі зростанням ціни природного газу, води, електроенергії, які використовуються для виробництва тепла та заробітної плати працівників КП ТКЕ.

Повідомлення викликало жваву полеміку і цілу низку запитань до доповідача. Але що цікаво, обговорення велося не стільки з боку «рядових» членів виконкому, котрі у більшості своїй мовчки проковтнули новину про драконівські тарифи для населення, як між міським головою Степаном Цапюком та його першим заступником Людмилою Давиденко. Перш за все віце-мер запитала у директора ТКЕ, яка інформаційно-роз`яснювальна робота проведена серед населення перед підвищенням тарифу. Виявилося, що фактично – ніяка. Далі були ще ряд запитань, на які А.Грибачова надала доволі цікаву, але не надто втішну інформацію.

Наприклад, вже зараз, коли опалювальний сезон лише розпочався, проплата населенням за тепло впала до рівня 45 відсотків (у міжсезоння – влітку вона становила 88 %). Тобто виходить, навіть за «старими» тарифами, на самому старті роботи підприємства, більше половини людей (в середньому) вже не платять за отриману послугу. Що ж буде у найхолодніші місяці зими, які ще не настали і в які плата за опалення трикімнатної квартири невеликої площі за новими тарифами «зашкалить» далеко за 2 тисячі гривень на місяць?

Потреба КП ТКЕ у природному газі за опалювальний сезон становить приблизно 28 мільйонів гривень. Борги населення перед підприємством за спожите тепло на даний час становлять майже ідентичну суму. Тобто борг сягає практично за цілий опалювальний сезон, отож знову постає питання: що буде далі? Керівник Алла Грибачова заспокоює: «Підвищення тарифу не відчують люди, які отримують субсидію: держава компенсує підприємству збільшені витрати на виробництво тепла». Такий оптимізм відразу ж викликає навіть не сумнів, а різке заперечення: по-перше, всім відомо, що більш ніж третина олександрійських сімей, які раніше отримували субсидії, вже втратили її у зв`язку із законодавчими новаціями; далі слід очікувати лише подальшого урізання державного фінансування субсидій, відтак число абонентів ТКЕ, неспроможних платити скажену ціну, лише зростатиме. (До речі, держава вже зараз також є боржником перед КП ТКЕ з нарахування субсидійних коштів). А що буде, коли система субсидій стане монетарною і підприємства взагалі перестануть отримувати з держбюджету кошти (як відомо, уряд країни збирається запровадити перші такі заходи вже з січня наступного року)?

Ці та інші запитання одне за одним повисали у повітрі перед доповідачкою. Зокрема депутат міськради Віталій Заріцький намагався отримати відповідь, а що, власне, спробувало робити саме КП ТКЕ, щоб якось підвищити рівень оплати населення, які заходи воно вживало, аби хоч трохи зменшити таке різке зростання тарифу – запитання було «заговорене» у загальній полеміці і чіткої відповіді він не отримав. Лунали також думки, мовляв, краще прийняти такий тариф (оскільки, мовляв, іншого виходу через різке здорожчання газу немає), ніж повторити долю міста Сміла, яке в холоди опинилося без тепла саме через борги місцевого теплогенеруючого підприємства перед НАК «Нафтогаз».

Що цікаво, наступний проект рішення, який стосувався коригування тарифу на теплопостачання для бюджетних установ та інших споживачів, крім населення, пропонував зменшити його проти попереднього на 14 відсотків ! Доповідач А.Грибачова пояснила це тим, що природний газ для опалення таких абонентів став дешевшим. Що ж, можна порадіти та державні, громадські та бізнесові установи, які отримали цей бонус, можна також втішатися певною економією бюджетних коштів внаслідок нього, але навряд чи зрадіє за свою кишеню та третина олександрійських сімей, яка вже втратила свої субсидії і тепер отримає ось такий свій «бонус»…

Згідно з вимогами законодавства, рішення виконкому набуває чинності через 15 днів після його офіційного оприлюднення. Але виконком поки що проголосував за зняття проекту про коригування тарифу за тепло для населення, керівництву підприємству ТКЕ було доручено за цей час провести відповідну роз`яснювальну роботу серед абонентів і внести дане питання на обговорення на громадських слуханнях з розгляду міського бюджету на 2019-й рік (як вже повідомлялося, зібрання заплановане на 6 грудня). Хоча міський голова С.Цапюк на це зауважив: «Ніхто не проголосує за підвищення тарифу і народ не стане це обговорювати: тільки виллють бруд і забудуть, про що говорили»…

Та як би там не було, але нам, «народу» чи «населенню», навряд чи варто тішитися ілюзіями: питання чергового тарифного шоку (у даному випадку – «теплового удару») – це лише справа дуже короткого часового проміжку.