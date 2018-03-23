На Кіровоградщині до підприємців застосовано 409,2 тис гривень фінансових санкцій

Упродовж січня-лютого 2018 року за результатами контрольно-перевірочної роботи та на підставі матеріалів правоохоронних, а також інших контролюючих органів до суб’єктів господарювання регіону, що здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів застосовано 409,2 тис грн фінансових санкцій.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС в Кіровоградській області.

Так, проведено 26 перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких застосовано фінансових санкцій на суму 259,6 тис гривень: за безліцензійну торгівлю алкогольними напоями – 68,0 тис грн., тютюновими виробами – 17,0 тис грн.; за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін – 90,0 тис грн.; за реалізацію тютюнових виробів за цінами, вищими за встановлені законодавством максимальних – 10,0 тис грн.; за зберігання алкогольних напоїв немаркованих марками акцизного податку – 17,0 тис грн.; роздрібна торгівля алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначену у ліцензії – 10,0 тис грн.; реалізація алкогольних напоїв з порушенням вимог статті 153Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР – 47,6 тис гривень.

До 7 суб’єктів господарювання застосовано 115,6 тис грн фінансових санкцій за порушення законодавства в сфері обігу підакцизних товарів, а за неподання або несвоєчасне подання звітності по виробництву та обігу алкогольних напоїв нараховано 34,0 тис грн фінансових санкцій.