В Олександрії затримали розкрадачів могил

В Олександрії затримали викрадачів металевих огорож із центрального кладовища. Про те, що на цвинтрарі зловмисники зруйнували та викрали металеві огорожі з 19 могил повідомив наглядач кладовища.

На місце події виїхали працівники муніципальної поліції, де і затримали двох осіб на “гарячому”. Молодики розбирали металеві вироби та вантажили в автомобіль таксі.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

За словами розкрадачів, серед яких був чоловік, який вже затримувався у січні, коли на цьому кладовищі група осіб викрадала металеві огорожі, вночі вони ламали огорожі, а вдень здавали їх у металобрухт.

Наразі зловмисників доставлено до міського відділу поліції для проведення розслідування за даним фактом. За крадіжку металевих огорож Кримінальним кодексом України передбачається покарання до 5 років позбавлення волі.