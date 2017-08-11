На Кіровоградщині на одне робоче місце п’ять бажаючих

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Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на кваліфікованих робітників з інструментом (25,2%), на робітників з обслуговування, експлуатації і  контролювання   за   роботою  технологічного  устаткування, складання   устаткування і машин (19,1%) на працівників сфери торгівлі і послуг (10,6%) та на фахівців (9,0%).

Про це повідомили у відділі статистики та прогнозування обласного центру зайнятості.

Станом  на  1 серпня  2017  року  в   центрах   зайнятості  області було зареєстровано 12,9 тис. безробітних   громадян, з  яких 58,5% складали  жінки, 35,4% – молодь віком до 35 років, 41,7% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

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У січні-липні 2017 року статус безробітного мали 32,4 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в липні 1,5 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-липні поточного року міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано 10,9 тис. безробітних громадян. Рівень  працевлаштування  безробітних  громадян становив 33,5%. Також було працевлаштовано 3,3 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру майже 7,7 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 23,8%.

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Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 4,5 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 14,0%.

Станом на 1 серпня 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,8 тис. од.

У  середньому  на одну  вакансію  претендувало  5  осіб, у  тому  числі серед професіоналів – 2 особи, серед кваліфікованих робітників з інструментом –2 особи, серед фахівців – 4 особи, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 9 осіб, серед технічних службовців – 6 осіб, серед робітників з  обслуговування технологічного  устаткування – 4 особи, серед  громадян  без спеціальної підготовки – 7 осіб, а серед кваліфікованих  робітників   сільського  господарства – 13 осіб.

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Станом на 1 серпня поточного року майже 9,0 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,9% (І квартал 2016 року) до 12,7%   (І квартал 2017 року) економічно активного населення.

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