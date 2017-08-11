На Кіровоградщині на одне робоче місце п’ять бажаючих

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на кваліфікованих робітників з інструментом (25,2%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (19,1%) на працівників сфери торгівлі і послуг (10,6%) та на фахівців (9,0%).

Про це повідомили у відділі статистики та прогнозування обласного центру зайнятості.

Станом на 1 серпня 2017 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 12,9 тис. безробітних громадян, з яких 58,5% складали жінки, 35,4% – молодь віком до 35 років, 41,7% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-липні 2017 року статус безробітного мали 32,4 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в липні 1,5 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-липні поточного року міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано 10,9 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 33,5%. Також було працевлаштовано 3,3 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру майже 7,7 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 23,8%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 4,5 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 14,0%.

Станом на 1 серпня 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,8 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб, у тому числі серед професіоналів – 2 особи, серед кваліфікованих робітників з інструментом –2 особи, серед фахівців – 4 особи, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 9 осіб, серед технічних службовців – 6 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 4 особи, серед громадян без спеціальної підготовки – 7 осіб, а серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 13 осіб.

Станом на 1 серпня поточного року майже 9,0 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,9% (І квартал 2016 року) до 12,7% (І квартал 2017 року) економічно активного населення.