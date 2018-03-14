На Кіровоградщині на одну вакансію претендують 6 осіб

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (6,7%), на працівників сфери торгівлі і послуг (7,3%), на кваліфікованих робітників з інструментом (20,9%) та на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (31,2%).

Станом на 01 березня 2018 року в центрах зайнятості області було зареєстровано майже 19,1 тис. безробітних громадян, з яких 48,7% складали жінки, 33,1% –молодь віком до 35 років, 36,3% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-лютому 2018 року статус безробітного мали 22,3 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в лютому майже 1,9 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у поточному році міськрайонними, районними центрами зайнятості та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано майже 1,2 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 5,4%. Також було працевлаштовано майже 0,8 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 1,9 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 8,7%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 1,4 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 6,4%.

Станом на 01 березня 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,0 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 5 осіб, серед фахівців – 6 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 7 осіб, серед технічних службовців –10 осіб, працівників торгівлі та сфери послуг– 13 осіб.

Станом на 01 березня поточного року майже 14,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,5% (9 місяців 2016 року) до 12,3% (9 місяців 2017 року) економічно активного населення.