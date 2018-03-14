Олександрійські поліцейські, які визнані винними за вимагання хабара, сплатять штраф

У квітні 2016 року при отриманні 4 тисяч гривень працівниками прокуратури та служби безпеки України були викриті двоє працівників Олександрійського відділу поліції.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що двоє оперуповноважених, старші лейтенанти Олександрійського відділу поліції, вимагали та отримали вісім тисяч гривень у місцевого жителя, обвинуваченому у крадіжці за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

За повідомленням прокуратури Кіровоградської області, поліцейських було визнано винними за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України. Колишнім працівникам поліції суд присудив покарання у вигляді штрафу по 17 000 грн з кожного.