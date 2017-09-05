На Кіровоградщині обирали краще спортивне село року

2-го вересня, в Олександрівці, що на Кіровоградщині, відбулися обласні спортивні змагання за звання кращого спортивного села області, які присвячувалися 26-ій річниці незалежності України.

Про це кореспондентам Голосу Громади розповів директор ДЮСШ «Колос» Юрій Котов.

Цьогоріч за перше місце змагалися 12 сільських та селищних рад Кіровоградщини.

Команда з с. Головківка, під керівництвом голови фізкультурно-спортивного клубу Хорольського Євгенія, представляла Олександрійщину.

Змагання розпочалися з параду учасників та підняття Державного прапору України на центральному стадіоні «Колос», після чого керівництво Олександрівського району привітало учасників спартакіади.

Під час змагань на стадіоні панувала атмосфера напруженості і хвилювання.

У змаганні з настільного тенісу Шкуратов Віталій посів ІІІ місце серед чоловіків, Галина Сусаєва зайняла І місце серед жінок, а у загальнокомандному заліку їм вдалося вибороти І місце.

Команда з міні-футболу, під керівництвом капітану команди Сергія Просяника, провела 3 зустрічі з командами Кіровоградського, Новукраїнського та Олександрівського районів, в результаті яких посіла ІІ місце.

У змаганні з шашок участь приймали Паншин Олександр (серед чоловіків) та Гончарова Катерина (серед жінок). Вони зайняли І-і місця і стали переможцями у загальнокомандному заліку.

Команда Головківки з результатом 69 очей посіла IV місце в змаганні з дартс.

Кульмінацією змагання стало перетягування канату. В першій схватці команда одержала перемогу над суперниками з с. Велика Северинка Кіровоградського району та вже у другій, поступившись команді з с. Рівне Новоукраїнського району, зайняла ІV загальнокомандне місце.

Організатори висловили подяку і вдячність за допомогу, участь у змаганнях та постійну підтримку і розвиток спорту серед сільського населення голові Олександрійської РДА Курупу Б.А., голові Головківської сільської ради Кузьменко Т.В., а також Братченко Сергію та всім спортсменам, які своїм прикладом залучають сільське населення до занять фізичною культурою і спортом, бо фізичне виховання – здоров’я нації.