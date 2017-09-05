Олександрія має одні з кращих результатів ЗНО в області

Вчора, 4-го вересня, під час апаратної наради начальник управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський проаналізував результати складання ЗНО у 2016-2017 навчальному році.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

Цього року ЗНО здавали 5797 учасників, п’яту частину яких становлять випускники минулих років.

Якщо порівнювати показники минулого і поточного навчальних років, то прослідковується позитивна динаміка.

“Цьогорічні підсумки ЗНО дещо покращили позиції Кіровоградщини по Україні за базовими предметами”, – зауважив Володимир Таборанський. Кіровоградщина посіла ІІ місце за підсумками ЗНО з французької мови та VI з німецької.

Троє випускників з Кіровоградської області отримали максимальні бали тестування (200 балів): з історії України – учень ліцею-школи “Вікторія-П”, з географії – гімназист з школи мистецтв Анатолія Короткова, з математики – учень ліцею інформаційних технологій.

Найкращі показники за результатами ЗНО отримали випускники з Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Гайворонського району та Маловисківської ОТГ. Значні відставання зафіксовано серед учнів Компаніївського, Світловодського, Кіровоградського, Благовіщенського та Устинівського районів.