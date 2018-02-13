На Кіровоградщині оголосили тендер на ремонт дороги Полтава-Олександрія

10 лютого Службою автомобільних доріг в Кіровоградській області було оголошено тендер на ремонт дороги загального користування Полтава-Олександрія. Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість ремонтних робіт становить 74 592 121,00 гривень, але в процесі торгів може бути зменшена. Що ж до головного критерію відбору переможця організатори тендеру визначили ціну – хто запропонує меншу, без втрати якості робіт, той і переможе.

Зазначимо, що тендерні пропозиції можна подавати до 19 березня, а безпосередньо аукціон відбудеться 24 квітня. Після цього у переможця буде час до 31 грудня 2018 року на виконання ремонтних робіт.