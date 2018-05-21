На Кіровоградщині роботодавці потребують 130 майстринь швейної справи

Сьогодні роботодавці області потребують 130 працівників за професією “швачка”. Серед підприємств, які потребують зазначених фахівців -ТОВ “Піоні”, ФОП Ужвій Л.І., ТОВ Фірма “Куртаж”, ТДВ “Швейна фабрика “Україна”, ТОВ “Швейне виробництво “Мрія Є”, ТОВ “ДРІМ ОТТЕ”, ПРАТ “Швейна фабрика “Зорянка”, ТОВ “Фешн голд”, Кіровоградська філія спільного підприємства у формі ТОВ “РІФ-1”, ФОП Стрельченко М.П., КООП “Казка”. Професія «швачка» ввійшла в п’ятірку професій, що користуються найбільшим попитом на сучасному ринку праці.

Безробітні, котрі перебувають на обліку в центрах зайнятості області, мають можливість здобути професію швачки.

Професію швачки можна набути як в навчальних закладах області, так і на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.