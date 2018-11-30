На Кіровоградщині відкритими є понад 3000 вакансій

Роботодавці Кіровоградщини потребують кваліфікованих робітників з інструментом.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Станом на 28листопада 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила 3099 одиниць.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 5,1 тис. грн.(на відповідну дату 2017 року – майже 4,0 тис. грн.), у 76,1%вакансійрозмір заробітної плати – вище мінімальної.

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (28,6%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (21,8%), на працівників сфери торгівлі і послуг (12,2%), та на професіоналів (9,6%).