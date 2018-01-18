На Кіровоградщині зареєстровано перший підтверджений випадок кору в 2018 році

Перший підтверджений випадок кору зареєстровано в Кропивницькому, в січні 2018 року. Таку інформацію повідомив Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що кір привіз курсант Одеської військової академії, приїхавши до батьків на канікули в м. Кропивницький. На даний час хворий пролікований та в задовільному стані виписаний зі стаціонару.

“Нагадуємо, що єдиним надійним засобом профілактики кору та запобіганню ускладнень від нього залишається проведення профілактичних щеплень. Планова активна імунізація проводиться усім дітям, котрі не хворіли на кір, по досягненні 1 року та введення другої дози вакцини за віком передбачено в 6 років, згідно Календаря профілактичних щеплень”, – йдеться у повідомленні.