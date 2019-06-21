На Кіровоградщині зареєстровано понад 370 безробітних атовців

У січні-травні 2019 року послугами служби зайнятості області скористалися 713 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), з них 42 особи з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 671 учасник АТО.

Серед учасників АТО, зареєстрованих у службі зайнятості області, 54,2% – особи віком до 35 років, 22,6% –особи від 35 до 45 років, 23,2% – старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять37,5%; з вищою 37,7% та з початковою і середньою – 24,8%.

У січні-травні 2019 року всього отримали роботу 182 учасника АТО, з них 6осібз інвалідністю.

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО є наступною. За розділами класифікацій професій: 46,7% учасників АТО працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин;14,5% – на місця кваліфікованих робітників з інструментом; 12,5% – на місця працівників сфери торгівлі та послуг;8,6% – на місця, що не потребують спеціальної підготовки; 4,6% – на місця кваліфікованих робітників сільського господарства та 4,6% – на місця фахівців та професіоналів тощо.