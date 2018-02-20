На Кіровоградщині зареєстровано вже 18 випадків кору

В Кіровоградській області станом на 19 лютого 2018 року зареєстровано вже 18 випадків захворювання на кір. Такі дані оприлюднив Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Зазначається, що 9 випадків зафіксовано серед дітей та підлітків до 17 років. Із загальної кількості хворих, 12 осіб не мали осіб зовсім не мали профілактичних щеплень від кору, а 6-ро отримали тільки по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень. А один випадок захворювання зареєстровано у вагітної жінки, яка на даний час вже пролікована та та виписана із інфекційного стаціонару в задовільному стані.

Так, на кір захворіло 7 мешканців Гайворонського району, 3 мешканці з м. Кропивницького, 5 – з Маловисківського району, 2 – з Кіровоградського району (с. Аджамка), 1 – з Новоукраїнського району.