В Олександрії поліцейські затримали юнаків, котрі вбили чоловіка

Двоє юнаків, 18 та 17 років, позбавили життя 45-річного олександрійця, за що вбивцям тепер загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Олександрійський відділ поліції Кіровоградської області.

Так, до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення з тілесними ушкодженнями без ознак життя 45-річного містянина, після чого правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою.

Провівши ряд слідчо-розшукових заходів, працівники поліції встановили причетних до вбивства осіб.

У результаті проведення слідчо-розшукових заходів, працівники поліції встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Під час поквартирного обходу, правоохоронці виявили на одязі в одного з місцевих жителів сліди, схожі на кров. У подальшому юнак виказав і свого спільника. Зловмисників було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України , – розповів т.в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний.

Після розпиття алкогольних напоїв двоє молодиків, йдучи повз одного із будинків, з хуліганських мотивів почали бити у ньому вікна, після чого зайшли в помешкання, де перебував власник. Юнаки нанесли чоловіку удари руками та ногами, після чого по черзі завдали йому ножових поранень, котрі виявилися для потерпілого фатальними. Побачивши, що власник будинку не подає ознак життя, зловмисники розібрали піч та заволоділи металевими колісниками.

Наразі за п. 6, п. 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває розпочато кримінальне провадження. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої статті.