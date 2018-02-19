На Кіровоградщині затримали вбивцю 79-річної бабусі

Після зникнення бабусі, її племіниця повідомила поліції про те, що втратила зв’язок зі старенькою, а двері оселі замкнені ззовні.

Потрапивши до оселі, поліцейські помітили, що в будинку порушено обстановку, а на стільцях нашвидкоруч замиті краплі крові.

Повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

До викриття злочинця долучилися й кінологи, службовий пес яких, взявши слід, привів поліцейських на околицю села, де і було знайдено речі потерпілої.

До розкриття особливо тяжкого злочину, крім працівників Кіровоградського районного відділення поліції, негайно долучилися колеги з управління карного розшуку обласного апарату. В результаті доби напруженої роботи, поліцейським вдалося вийти на слід 36-річного місцевого жителя, раніше судимого за вбивство.

Цього разу, «звірячу розправу» над односельчанкою, з якою підозрюваний був знайомий від самого дитинства, зловмисник наважився вчинити через бажання розжитися за рахунок заощаджень бабусі.

Після скоєного, він виніс жертву з будинку та сховав за селом у чагарниках. За знайдені у потерпілої гроші наступного дня придбав на одному з авторинків легкове авто, яким і перевіз тіло ще далі, у лісосмугу між населеними пунктами. Там, на думку підозрюваного, жінку не повинні були знайти. Але зловмисник дуже помилився.

Оперативники вирахували його того ж дня, коли дізналися про скоєне вбивство. Спершу громадянин не зізнавався, що купив авто, згодом відмовився пояснювати звідки взяв на нього гроші. Та знайдені речові докази дали зрозуміти підозрюваному, що заперечувати свою причетність до скоєного не має жодного сенсу , – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

За фактами умисного вбивства та розбійного нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 187 ККУ. Особі за скоєне наразі загрожує окарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.