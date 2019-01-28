Про митарства олександрійців в абонвідділі «міськгазу»

Ось такий ажіотаж спостерігається в абонентському відділі Олександрійського управління з експлуатації газового господарства вже не перший день – цією інформацією поділилися з «Голосом Громади» його читачі.

«Ще починаючи з кінця минулого року та упродовж перших чисел січня я, як абонент цієї поважної служби, робив декілька спроб пробитися до заповітних віконець в абонентській службі, аби зробити звірки щодо своєї оплати, – каже один з наших співрозмовників. – Але як завжди, в кінці минулого місяця (і року) – у їхніх працівників звітний період і їм «не до нас». А потім, на початку січня на дверях абонвідділу з`явилася категорична об`ява про те, що з питань звірки абонвідділ може надати інформацію лише станом на листопад 2018 року, якщо ж потрібна повна звірка, то це можна зробити аж після 20 січня. Отож якщо в абонвідділі практично у будь-який час черги, то зараз там справжнє «вавилонське стовпотворіння» з абонентів, які накопичилися за майже місяць святково-новорічного «міжсезоння» міськгазу. Коли я навідався туди відразу після вказаної дати, у залі було більше сотні осіб, котрі стояли в одній загальній черзі, а по мірі її просування розподілялися по вільних віконцях. Як завжди у таких випадках – плутанина, роздратування, гамір. Коли він досягав надмірного, на думку працівників абонвідділу, шумового рівня, то жіночка, відділена від маси абонентського люду бар`єром з написом «Довідка», щосили грюкала об свій службовий стіл чимось важким (аби привернути до себе увагу) і грізно кричала на весь зал: «Ану тихо!!!». Абонентська біомаса покірно притишувала голоси – на деякий час…

Я зайняв чергу десь о 10-й годині. Повний зал, вільних стільців і місць на лавках не вистачає, багато людей далеко пенсійного віку стоять, підпираючи стіни. Я весь час насторожі, я зібраний, як перед атакою, увага моя максимальна, аби не пропустити чергу, яка весь час дрейфує від одного віконця до іншого. І от нарешті (слава вищим силам!) я опинився перед своїм віконцем. Та ледь я розкрив рота для привітання, як підступна годинникова стрілка перескочила рівно на 12-у годину і симпатична абонентська жіночка за склом віконця мило (але мені здалося, що злорадно) посміхнулася і наглухо закрила віконце перед моїм носом – перерва на обід…

Я не насмілився нікуди відлучатися зі злощасної зали – все з тих же побоювань знову не потрапити «на прийом» до віконця. Аж ось повільно спливла і ця година, я перший у своїй черзі. Та сама жіночка ще раз мені всміхнулася і почала вивчати мою «справу», звіряючи абонкнижку зі своїм комп`ютером. Я тихо радів: нарешті я з усім цим розберуся і забуду дорогу до міськгазу на найближчі декілька місяців. Але не тут-то було: виявляється, для повноти картини абонвідділу потрібні від мене ще деякі довідки. Я мовчки забрав книжку і понуро побрів геть. Ціна мого візиту – майже три з половиною години, «цікаво», але не надто результативно проведені в залі абонвідділу (це не рахуючи попередніх моїх походів протягом місяця – «на розвідку»).

Скажіть на милість, якщо пережитком радянських часів вважаються черги скрізь і всюди, то чому в олександрійському міськгазі все навпаки? Я не пам`ятаю там в часи СРСР взагалі ніяких черг, зате зараз в абонвідділ ОУЕГ попасти іноді важче, ніж на прийом до президента США. І якщо у нашого газопостачання змінилися власники чи підпорядкованість, то чому за все повинен платити споживач – не лише грошима, а й особистим дорогоцінним часом, нервами, іншими моральними витратами? Наша одвічна бюрократія у її найяскравішому вигляді – невмируща?»

