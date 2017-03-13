На Олександрійщині брати-екстримали задля наживи наважилися на демонтаж електроопор

Демонтаж непрацюючої повітряної лінії електропередачі, від якої раніше відбувалося постачання електроенергії на Олександрійський кінний завод, став для двох мешканців села Лікарівки способом прибутку. Про це повідомляє прес-секретар ПАТ «Кіровоградобленерго» Сергій Богомільчук на сайті організації.

Так, неодноразово судимі за крадіжки рідні брати 1989 та 1990 років народження, незважаючи на небезпеку травмуватися чи навіть загинути, завалювали опори, забирали всі металеві частини й здавали їх на брухт. «Зароблені» таким небезпечним способом гроші витрачали на алкоголь.

Як повідомляє Богомільчук, працівниками служби захисту економіки ПАТ «Кіровоградобленерго» разом з правоохоронцями Олександрійського відділення поліції особи зловмисників швидко встановили, а частину викрадених металоконструкцій знайшли у них вдома.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 194-1 КК України «Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики». В перспективі на зловмисників чекає не лише позбавлення волі, а й відшкодування завданих підприємству збитків.