На Олександрійщині на трасі Знам’янка – Луганськ – Ізварине вантажівка злетіла у кювет

Вчора, 14 травня, рятувальники Олександрійського району надавали допомогу вантажному автомобілю, який потрапив у кювет.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія, які прибули на місце виклику, за допомогою буксирувального троса витягнули «Renault Magnum» на безпечну ділянку дороги, де він продовжив рух самостійно.