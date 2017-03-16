Сьогодні, 16 березня 2017 року на одному з маршрутів автобусу фірми-перевізника КД “Транс” Олександрія-Нова Прага жінці стало зле. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила очевидиця.

Через похмуру погоду та задуху пасажирці, ймовірно, стало бракувати повітря. На щастя, водій автобусу та кондукторка виявилися небайдужими до чужої біди. Жінку вивели на свіже повітря та почекали, поки вона прийде в норму. Пасажири, в свою чергу, не підганяли водія та теж терпляче чекали, поки жінка повернеться до автобусу.

“Жінці ставало погано близько трьох разів і весь цей час водій автобусу зупинявся, щоб вона могла подихати свіжим повітрям”, – розповідає пасажирка.

Врешті, жінку довезли до місця її зупинки, звідки вона вже змогла піти сама.