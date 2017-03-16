Керівник туристичного клубу «Пілігрим» Сергій Ізмайлов, який все життя займається скелелазінням, з власної ініціативи почав тренувати олександрійських школярів задля розвитку цього цікавого та активного виду спорту в нашому місті.

З огляду на досить неординарне захоплення його вихованців, кореспонденти Голосу Громади вирішили поспілкуватися з тренером та дізнатися про особливості скелелазіння в Олександрії.

За словами Сергія Ізмайлова, спортсмен вирішив популяризувати скелелазіння серед дітей, адже сам вже багато років цим займається. З власних коштів спортсмен закупляє спорядження та інвентар для тренувань. Не дивлячись на це, заняття для вихованців проходять на безоплатній основі.

“На гурток приходить близько 30 чоловік, а найменшому спортсмену всього 8 років. Скелелазіння тепер є олімпійським видом спорту і займатись ним з дітьми подекуди починають уже навіть з 6-ти”, – розповідає Сергій.

Стінки для лазіння є в Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради (колишня школа №5) та ЗНЗ №6. В шостій школі розміщена так звана «бігова» стінка, яка розвиває швидкість лазіння, її використовують для «перегонів». В Будинку творчості ж стінка призначена для боулдерінгу – розвитку хвату юних альпіністів. Довідково: боулдерінг є різновидом спортивного скелелазіння, метою якого є проходження серії коротких, але дуже складних трас.

В колишній п’ятій школі новачки відпрацьовують основні навички альпінізму в спеціально обладнаному спортзалі, тренуючись на таких вправах, як “умовний підйом” (імітація лісу, в якому треба піднятись на гору), “переправа через річку” (натягнуті дві паралельні мотузки, які імітують переправу над річкою) та “умовний спуск” (імітація спуску з гори).

Маленькі спортсмени з Олександрії тренуються не лише в спортивному залі чи спеціальній стінці на територіях вказаних навчальних закалдів, а й часто виїжджають для тренувань на природну місцевість. Крім цього – беруть участь у змаганнях з іншими містами та командами. Наразі тренування відбуваються в основному на природі в межах області, де старші учні вже вчаться самостійно натягувати мотузку та виконувати умовні вправи.

Окрім скелелазіння, займаються також спортивним орієнтуванням. Незабаром же Сергій Ізмайлов разом зі своєю групою вже більш досвідчених школярів поїде на виїзні змагання до Кропивницького.

Кореспонденти Голосу Громади мали змогу побувати на тренуванні новачків, а також подивитися на майбутній виступ спортсменів, що будуть брати участь у змаганнях.

Загалом в Олександрії скелелазіння вже має свою аудиторію та поступово розвивається як серед школярів, так і серед дорослих. Адже що може бути краще, аніж разом з друзями проводити дозвілля на свіжому повітрі, займаючись улюбленою справою.

З повагою до олександрійської громади!