На Олександрійщині протягом минулої доби виникло три пожежі

Вчора, 14 січня, на Олександрійщині рятувальники тричі виїздили гасити пожежі.

У другій половині дня по пров. Соборному в м. Олександрія виникла пожежа в житловому будинку. По приїзду на місце події рятувальники встановили, що горять речі побутового призначення на площі 6 м2. Пожежу було ліквідовано менше ніж за годину, після повідомлення до Служби порятунку. До гасіння пожежі залучались 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області, схожий випадок стався у приватному житловому будинку на вул. Староонуфріївській, практично через годину, після першого випадку. Було встановлено, що також горіли домашні речі на площі 40 м2. О 16:40 пожежу було ліквідовано. На гасіння пожежі залучались 9 чоловік рятувальників та 3 одиниці техніки.

У с. Куколівка Олександрійського району о 16:20 рятувальники ліквідували пожежу даху приватного житлового будинку на площі 2 м2 на вул. Щасливій.

Зазначається, що у всіх випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.